Am Mittwoch wird ein Unwetter in Sachsen-Anhalt erwartet. Gewitter und Hagel sind möglich.

Magdeburg (dpa) l Ein Unwetter kommt am Mittwoch auf Sachsen-Anhalt zu: Gewitter, starker Regen, schwere Sturmböen und Hagel werden erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Das Unwetter ziehe am Nachmittag auf, zuvor gebe es nur gebietsweise Regen. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch laut DWD Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad.

Am Donnerstag löst sich das laut DWD auf: In der Altmark sei noch mit Schauern und vereinzelten Gewittern zu rechnen. Sonnig wird es laut den Wetterexperten zwischen Harz und Burgenland. Ansonsten bleibe es in Sachsen-Anhalt bewölkt mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Am Freitag sinkt die Regenwahrscheinlichkeit laut DWD weiter, bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad. Am Samstag klettere das Thermometer auf Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad, das Wetter wird voraussichtlich heiter bis wolkig und regenfrei.