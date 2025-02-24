Sommer pur in Sachsen-Anhalt: Diese August-Woche bringt strahlenden Sonnenschein und Temperaturen weit über 30 Grad. Auch nachts bleibt es ungewöhnlich warm.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht eine sonnige und zunehmend heiße Wetterwoche bevor. Die Temperaturen steigen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf bis zu 37 Grad an.

Am Donnerstag scheint die Sonne. Ab dem späten Nachmittag ziehen im Westen einzelne Gewitter mit Starkregen durch Sachsen-Anhalt. Dabei sind stürmische Böen nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 35 bis 37 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es zunächst gering bewölkt. Vom Westen her ziehen einzelne Schauer auf.

Der Freitag zeigt sich wechselhaft. Im Tagesverlauf sind regional Schauer und auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen 32 bis 36 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es gering bewölkt. Die letzten Schauer und Gewitter ziehen durch. Danach bleibt es niederschlagsfrei.

Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende: Sommer macht kurze Hitze-Pause

Am Samstag ist es zunächst bedeckt und der Harz liegt in Wolken. Im Verlauf des Tages lockert die Wolkendecke immer mehr auf. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag nehmen die Wolken immer mehr ab. Die Temperaturen sinken auf 13 bis zehn Grad.

Der Sonntag bleibt bei wenig Wolken und viel Sonnenschein trocken. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad, im Harz auf 22 bis 25 Grad. In der Nacht zum Montag bedecken wenige Wolken den Himmel. Es bleibt niederschlagsfrei.