In Sachsen-Anhalt drohen Gewitter und Schauer am Freitagnachmittag. Nach der Hitze in dieser Augustwoche verspricht das Wochenende eine kleine Abkühlung.

Nach der Mega-Hitze drohen Gewitter, Schauer und Hagel in Sachsen-Anhalt

Hitze-Sommer in Sachsen-Anhalt: Das Wetter wird wieder sommerlich heiß, aber Gewitter und Schauer drohen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Am Wochenende macht der Hitze-Sommer in Sachsen-Anhalt eine kurze Pause. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet viele Wolken, aber keinen Regen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Hitze-Pause am Wochenende

Am Freitag ist es heiter bis teils wolkig. Am Nachmittag drohen Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Die Temperaturen steigen auf 32 bis 36 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt. Im Süden rechnet der Deutsche Wetterdienst mit einzelnen Schauern.

Der Samstag startet bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei 23 bis 26 Grad, im Harz zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es gebietsweise klar. Es kühlt sich bis auf 13 Grad ab.

Viele Wolken am Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet – kein Regen

Am Sonntag ist es wolkig, aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 22 und 24 Grad. In der Nacht zum Montag ist es gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei zwölf bis acht Grad.

Die Woche startet am Montag heiter und trocken. Die Temperaturen erreichen 25 bis 27 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist es nur leicht bewölkt.