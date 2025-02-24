Sommer pur in Sachsen-Anhalt: Diese August-Woche bringt strahlenden Sonnenschein und Temperaturen weit über 30 Grad. Auch nachts bleibt es ungewöhnlich warm.

Hitzewelle überrollt Sachsen-Anhalt: So heiß wird es in den nächsten Tagen

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht eine sonnige und zunehmend heiße Wetterwoche bevor. Die Temperaturen steigen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf bis zu 37 Grad an.

Es wird heiß in Sachsen-Anhalt: Bis zu 37 Grad und tropische Nächte möglich

Am Mittwoch ist es gebietsweise wolkig, doch die Sonne setzt sich in den meisten Teilen durch. Mit Höchstwerten von 33 bis 36 Grad wird es sehr heiß. In der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel klar. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 14 Grad.

Die Sonne macht auch am Donnerstag keine Pause. Die Werte liegen zwischen 35 und 37 Grad, im Harz zwischen 30 und 34 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es zunächst bewölkt. Es bleibt weitgehend trocken, örtlich sind laut dem Deutschen Wetterdienst Schauer möglich.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sommer macht am Wochenende kurze Hitze-Pause

Der Freitag beginnt mit Sonne und lockeren Wolken. Im Tagesverlauf entwickeln sich jedoch regional Schauer und örtlich auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen 32 bis 36 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es gering bewölkt. Anfangs können noch einzelne Schauer oder Gewitter auftreten.

Das Wochenende startet am Samstag mit einem Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 28 Grad, im Harz bei 20 bis 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag lockern die Wolken auf.