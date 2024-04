In den vergangenen Tagen haben sich die Temperaturen in Sachsen-Anhalt schon deutlich abgekühlt. Am Wochenende wird es nun winterlich. Sogar Schnee ist angekündigt.

Magdeburg. - Mit Regen, Schnee und Sturm zeigt sich der Frühling in Sachsen-Anhalt an diesem Wochenende eher winterlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, flaut der Regen am Freitag am Nachmittag ab und geht bei maximal neun bis zwölf Grad in teilweise gewittriges Schauerwetter über.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schnee oberhalb 600 Metern

Im Harz werden zwei bis neun Grad erwartet und oberhalb 600 Meter schneit es. Die Straßen werden glatt. Es weht ein frischer Wind mit vereinzelt stürmischen Böen, auf dem Brocken mit teils schweren Sturmböen.

Regen- und Graupelschauer am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Mit einem bewölkten Himmel, Regen- und Graupelschauern sowie Temperaturen zwischen sieben und elf Grad, im Harz bis sieben Grad, geht es am Samstag weiter. Bei bis zu elf Grad werden für den Sonntag Regen- und Graupelschauer vorhergesagt, im Bergland Schnee. Es weht nur noch ein schwacher Nordostwind.