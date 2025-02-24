Der Dauerfrost hält auch Anfang Februar in Sachsen-Anhalt weiter an. Im Verlauf der Woche erreichen die Temperaturen kaum den Gefrierpunkt. Auf den Straßen kann es glatt werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Wolkenreiche Kaltluft bestimmt laut Deutschen Wetterdienst (DWD) Anfang Februar das Wetter in Sachsen-Anhalt und trägt dazu bei, dass der Dauerfrost anhält.

Die Meteorologen erwarten in der ersten Februarwoche zum Teil gefrierenden Regen und Schneefall. Auf den Straßen droht erneut Glätte.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gefrierender Regen und Glatteis zur Wochenmitte

Am Dienstag, dem 3. Februar, bleibt es stark bewölkt. Im Harz kann es zu Schneefall sowie gebietsweise zu gefrierendem Regen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich laut DWD zwischen -5 und -1 Grad.

Auch in der Nacht zu Mittwoch, dem 4. Februar, schneit es in Teilen Sachsen-Anhalts. Örtlich kann es dabei zu gefrierendem Regen und damit auch zu Glatteis kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen -3 und -7 Grad.

Schnee und Minusgrade halten an

Am Mittwoch, dem 4. Februar, bleibt es zunächst grau: Starke Bewölkung prägt den Tagesanfang, erst im Verlauf lockert es von Süden her auf. In der Altmark fällt anfangs noch leichter Schnee, teils auch gefrierender Regen. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und 1 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 5. Februar, schneit es den Prognosen zufolge wieder in Sachsen-Anhalt. Örtlich ist mit gefrierendem Regen und Glatteis zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und -1 Grad.

Auch am Donnerstag, dem 5. Februar, ist es meist bedeckt, zeitweise fällt Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen -4 und -1 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 6. Februar, bleibt es laut DWD stark bewölkt und teils neblig-trüb. Die Tiefstwerte liegen zwischen -7 und -3 Grad.

Glättegefahr zum Wochenende

Am Freitag, dem 6. Februar, dominieren viele Wolken, gebietsweise ist es erneut neblig-trüb. Örtlich tritt gefrierender Regen oder Sprühregen auf. Es herrscht erneut Glättegefahr. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 2 Grad.

In der Nacht zum Samstag, dem 7. Februar, bleibt es bedeckt, regional ist mit gefrierendem Sprühregen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen -4 und -1 Grad.