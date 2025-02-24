Das Wetter bleibt grau und ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Die neue Woche startet mit bewölktem Himmel. Im Wochenverlauf ist mit Sturmböen auf dem Brocken zu rechnen.

Trüb und wolkig beginnt die neue Woche - Sturmböen auf dem Brocken sind möglich

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Bei schwachen Luftdruckgegensätzen wird das Wettergeschehen der neuen Woche in Sachsen-Anhalt von einer feuchten Luftmasse bestimmt. Ein Tiefausläufer von Westen erreicht in der Nacht zum Dienstag die Region.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Neue Woche startet mit viel Nebel und Wolken

Am Montag, dem 10. November, startet die Woche stark bewölkt mit einigen Auflockerungen. Bei 9 bis 12 Grad Celsius bleibt es weitgehend trocken. Im Harz liegen die Temperaturen um die 8 Grad Celsius.

In der Nacht zu Dienstag, dem 11. November, bleibt es bewölkt. Nebelbildung ist möglich. Zwischen 2 und 5 Grad weht der Wind schwach. In den Morgenstunden kann es zeitweise regnen.

Wolken, Nebel und Regen zur Wochenmitte

Am Dienstag, dem 11. November, bleibt es stark bewölkt. Vormittags kann es zeitweise leichten, teils schauerartigen Regen geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, im Harz zwischen 6 und 9 Grad. Es weht ein schwacher Südwestwind.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 12. November, bleibt es wolkig. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen gehen auf 2 bis 5 Grad zurück.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen auf dem Brocken

Nachdem sich der Nebel und Hochnebel aufgelöst hat, kommt am Mittwoch, dem 12. November, die Sonne ein wenig heraus. Es bleibt trocken bei milden 12 bis 16 Grad, im Harz bei 8 bis 11 Grad. Auf dem Brocken sind stürmische Böen aus Südwest möglich.

In der Nacht zum Donnerstag, 13. November, bleibt es abgesehen von Schleierwolken klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 7 Grad. Auch in der Nacht sind Sturmböen auf dem Brocken möglich.

Milde Temperaturen am Donnerstag

Der Donnerstag, 13. November, wird heiter und wolkig. Es bleibt trocken bei ungewöhnlich milden Temperaturen von 15 bis 18 Grad. Im Harz liegen die Temperaturen bei um die 12 Grad. Auf dem Brocken sind weiterhin Sturmböen zu erwarten.

Wolkig wird es in der Nacht zum Freitag, 14. November. Es bleibt niederschlagsfrei, lediglich im Norden ist gebietsweise mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad.