Der Oktober zeigt sich bis zur Wochenmitte hin grau und regnerisch. Die Sonne lässt sich nur selten blicken. Auf dem Brocken sind sogar Sturmböen möglich.

Schmuddelwetter bleibt bis zur Wochenmitte: Kein Frost, aber dafür graue Wolken und Regen

Magdeburg/Halle (Saale). – Es bleibt stürmisch und ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Im Wochenverlauf ist die Sonne so gut wie nicht zu sehen. Es bleibt zumeist stark bewölkt und nass.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Woche startet mit Wolken und Regen

Am Montag, 6. Oktober, ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit dichter Bewölkung und gebietsweisem Regen zu rechnen - vor allem ab dem Nachmittag. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 13 und 16 Grad Celsius, im Harz zwischen 8 und 12 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind. Auf dem Brocken muss mit Sturmböen gerechnet werden.

Auch in der Nacht zu Dienstag, 7. Oktober, bleibt es bedeckt mit örtlichen Regenschauern. Die Temperaturen sinken auf Werte von 7 bis 12 Grad.

Regen und Sturmböen auf dem Brocken

Am Dienstag, 7. Oktober, bleibt es bei schwachem bis mäßigem Westwind weiterhin bedeckt. Im Tagesverlauf kann es zeitweise leichten Regen oder Sprühregen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad, im Harz bei 12 bis 14 Grad. Stürmische Böen kann es auf dem Brocken geben.

Die Nacht zu Mittwoch, 8. Oktober, ist stark bewölkt. Zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 10 und 13 Grad zurück.

Regen und Wind sorgen für ungemütliches Wetter in Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch, 8. Oktober, bleibt die Sonne weiterhin abwesend. Es ist meist stark bewölkt. Gebietsweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad, im Harz zwischen 10 und 13 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Westwind.

Die Nacht zu Donnerstag, 9. Oktober, bleibt stark bewölkt. Auch in der Nacht kann es regnen. Die Temperaturen fallen auf 6 bis 10 Grad bei schwachem bis mäßigem Westwind.

Kein Regen am Donnerstag

Das Wetter am Donnerstag, 9. Oktober, bleibt wechselhaft bis stark bewölkt, jedoch niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad, im Harz zwischen 9 und 13 Grad.

In der Nacht zu Freitag, 10. Oktober, bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. Im Harz fallen die Temperaturen bei böigem bis stürmischen Wind auf 4 Grad.