Vom goldenen Herbst fehlt weiterhin jede Spur. Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt Anfang Oktober grau und regnerisch. Auf dem Brocken sind sogar Sturmböen möglich.

Sonne lässt sich nicht blicken: Oktober bleibt stark bewölkt

Magdeburg/Halle (Saale). – Es bleibt stürmisch und ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Im Wochenverlauf ist die Sonne so gut wie nicht zu sehen. Das Wetter bleibt zumeist stark bewölkt und nass.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regnerisch und bewölkt

Am Dienstag, dem 7. Oktober, bleibt es bei schwachem bis mäßigem Westwind weiterhin bedeckt. Im Tagesverlauf kann es zeitweise leichten Regen oder Sprühregen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad, im Harz bei 10 bis 13 Grad.

Die Nacht zu Mittwoch, dem 8. Oktober, ist stark bewölkt. Zeitweise kann es leichten Regen geben. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 10 und 14 Grad zurück.

Regen und Wind sorgen für ungemütliches Wetter in Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch, dem 8. Oktober, bleibt die Sonne weitgehend abwesend. Es ist meist stark bewölkt. Gebietsweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad, im Harz zwischen 10 und 13 Grad. Es weht ein schwacher Westwind.

Die Nacht zu Donnerstag, dem 9. Oktober, ist stark bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen in der Nacht liegen zwischen 8 bis 11 Grad bei schwachem Westwind.

Kein Regen am Donnerstag

Das Wetter am Donnerstag, dem 9. Oktober, bleibt wechselhaft bis stark bewölkt, jedoch niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad, im Harz zwischen 10 und 15 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 10. Oktober, bleibt es niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad, im Harz bei 7 Grad. Auf dem Brocken ist mit stürmischen Böen zu rechnen.

Wetter am Freitag: Stürmische Böen auf dem Brocken

Am Freitag, dem 10. Oktober, bleibt es weiterhin wolkig bis stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad, im Oberharz zwischen 8 und 14 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind. Vereinzelt kann es zu Windböen kommen, auf dem Brocken ist mit stürmischen Böen zu rechnen.

In der Nacht zu Samstag, 11. Oktober, bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 7 bis 12 Grad zurück.