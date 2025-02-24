Vom goldenen Herbst fehlt weiterhin jede Spur. Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt Anfang Oktober grau und regnerisch. Auf dem Brocken sind sogar Sturmböen möglich.

Magdeburg/Halle (Saale). – Es bleibt unbeständig in Sachsen-Anhalt. Dafür sorgt momentan eine nordwestliche Strömung, mit der feuchte und milde Luft ins Land gelangt, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Regen und Wind sorgen für ungemütliches Wetter in Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch, dem 8. Oktober, bleibt die Sonne weitgehend abwesend. Es ist meist stark bewölkt. Gebietsweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad, im Harz zwischen 11 und 15 Grad. Es weht ein schwacher Westwind.

Die Nacht zu Donnerstag, dem 9. Oktober, ist stark bewölkt. Zeitweise kann es etwas Regen oder Sprühregen geben. Die Temperaturen in der Nacht liegen zwischen 8 bis 11 Grad bei schwachem West- bis Nordwestwind.

Kein Regen am Donnerstag

Das Wetter am Donnerstag, dem 9. Oktober, bleibt wechselhaft bis stark bewölkt, jedoch niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad, im Harz zwischen 10 und 14 Grad.

Die Nacht zu Freitag, dem 10. Oktober, bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad, im Harz bei 7 Grad. Auf dem Brocken ist mit stürmischen Böen zu rechnen.

Wetter am Freitag: Stürmische Böen auf dem Brocken

Am Freitag, dem 10. Oktober, bleibt es weiterhin wolkig bis stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, im Oberharz zwischen 10 und 15 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind. Vereinzelt kann es zu Windböen kommen, auf dem Brocken ist mit stürmischen Böen zu rechnen.

In der Nacht zu Samstag, 11. Oktober, bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 7 bis 12 Grad zurück.

Wochenende startet ebenfalls grau und bewölkt

Das Wetter am Samstag, 11. Oktober, zeigt keine große Veränderung zu dem Wetter der bisherigen Tage: Es bleibt bewölkt und meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad, im Harz zwischen 11 und 15 Grad.

Auch in der Nacht zum Sonntag, 12. Oktober, bleibt es bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad.