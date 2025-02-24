Nach den letzten Tagen mit viel Sonne und Wärme sinken die Temperaturen in Sachsen-Anhalt spürbar. Dichte Wolkenfelder ziehen auf, wobei die Sonne ab und zu ihr Gesicht zeigt.

Ist der Sommer jetzt endgültig vorbei? So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt zeigt sich der Sommer im August in dieser Woche wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter der kommenden Tage bleibt in Sachsen-Anhalt abwechslungsreich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet, dass die Temperaturen in dieser Woche deutlich sinken werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sommer macht Pause - Temperaturen sinken

Am Mittwoch herrscht zwischen dem Harz und der Altmark gebietsweise starke Bewölkung, die sich im Tagesverlauf auflockert. Im Tagesverlauf lockert sich die Wolkendecke auf. Es bleibt bei Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad trocken. In der Nacht zum Donnerstag ist es gering bewölkt. Der Deutsche Wetterdienst rechnet nicht mit Regen.

Lesen Sie auch: Was passiert bei Hitze im Körper?

Am Donnerstag wechseln sind Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 25 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen lockere Wolkenfelder über Sachsen-Anhalt, es bleibt trocken.

Temperaturen sinken am Wochenende in Sachsen-Anhalt - Kaum Sonne und Regen

Der Freitag beginnt stark bewölkt und es herrscht eine geringe Schauerneigung. Die Temperaturen kühlen sich weiter ab und liegen zwischen 19 und 21 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es bewölkt, gebietsweise kann es regnen.

Auch interessant: Wie Kitas und Pflegeheime mit Hitze umgehen

Am Samstag gibt es viele Wolken, etwas Sonne und gelegentlich Regen. Bei maximal 19 Grad sinken die Temperaturen weiter ab. In der Nacht zum Sonntag lockern sich die Wolken auf, überwiegend bleibt es niederschlagsfrei.