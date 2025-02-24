Von Halle bis zum Harz: Der Herbst zeigt sich rau in Sachsen-Anhalt. Warme Kleidung sollte griffbereit liegen, um Wind und Regen zu trotzen. Auf dem Brocken sind orkanartige Böen möglich.

Sachsen-Anhalt stehen weiter ungemütliche Tage bevor. Meteorologen kündigen starke Windböen an.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Durch ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien gelangt kühle Meeresluft nach Sachsen-Anhalt und lässt die Temperaturen deutlich absinken.

Besonders im Harz ist weiterhin mit kräftigem Wind zu rechnen. Auf dem Brocken drohen zeitweise schwere Sturmböen mit bis zu 110 km/h.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen in kurzer Oktober-Arbeitswoche

Am Mittwoch, dem 29. Oktober, regnet es vereinzelt. Bei Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken sind weiter Sturmböen wahrscheinlich.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 30. Oktober, ist es stark bewölkt. Es kann regnen. Der DWD geht vom starken Wind mit Sturmböen auf dem Brocken aus.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frost ab Donnerstag möglich

Am Donnerstag, dem 30. Oktober, lockert sich die dichte Bewölkung im Laufe des Tages immer weiter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad. Gebietsweise gibt es Windböen, weiterhin sind Sturmböen auf dem Brocken möglich.

In der Nacht zu Freitag, dem 31. Oktober, soll es trocken bleiben. Der Wind weht schwach. In Bodennähe kann es bei bis zu -1 Grad zu Frost kommen.

Wetter zum Reformationstag in Sachsen-Anhalt: Kein Regen, aber viele Wolken

Am Freitag, dem 31. Oktober, bleibt es wolkig, aber trocken. Am Nachmittag und Abend nimmt die Bewölkung jedoch zu. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad, im Harz höchstens 12 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 1. November, bleibt es trotz dichter Wolken niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 10 bis 7 Grad.

Wetter zum November-Start: Viele Wolken, etwas Regen

Am Samstag, dem 1. November, ziehen wieder mehr Wolken auf. In der zweiten Tageshälfte ist mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen fallen mit 14 bis 16 Grad in der Spitze weiterhin mild aus. Auf dem Brocken sind teils schwere Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Sonntag, dem 2. November, kann es zu Schauern kommen. Die Tiefstwerte sacken wieder in den einstelligen Bereich ab.