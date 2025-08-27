weather regenschauer
  4. Tourismus: Kommentar zur Zukunft des Brockengipfels: Gerade noch rechtzeitig

Der Landkreis Harz hat den Brockengipfel gekauft und große Päne, um ihn touristisch aufzuwerten. Das ist ein absolut richtiger und längst überfälliger Schritt.

Von Dennis Lotzmann 27.08.2025, 21:15
Schierke/Halberstadt. - Aufbruchstimmung auf dem höchsten Gipfel in Norddeutschland: Der Harzkreis hat das Zepter für den touristischen Leuchtturm übernommen und der Landrat ist wild entschlossen, dessen Anziehungskraft mit Ideen, Mut und Investitionen zu steigern.