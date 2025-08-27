Der Landkreis Harz hat den Brockengipfel gekauft und große Päne, um ihn touristisch aufzuwerten. Das ist ein absolut richtiger und längst überfälliger Schritt.

Kommentar zur Zukunft des Brockengipfels: Gerade noch rechtzeitig

Dennis Lotzmann ist Redakteur bei der Volksstimme.

Schierke/Halberstadt. - Aufbruchstimmung auf dem höchsten Gipfel in Norddeutschland: Der Harzkreis hat das Zepter für den touristischen Leuchtturm übernommen und der Landrat ist wild entschlossen, dessen Anziehungskraft mit Ideen, Mut und Investitionen zu steigern.