In Sachsen-Anhalt ist am Dienstag mit teils ergiebigen Niederschlägen zu rechnen. Auf dem Brocken besteht Gefahr durch Sturmböen. Die aktuellen Aussichten im Überblick.

Dauerregen und Böen in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor Sturm

Am Dienstag ist in Sachsen-Anhalt mit Regen zu rechnen.

Magdeburg - Auf viel Regen müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Dienstag einstellen. Es gibt Wind und teils Böen bei bis zu zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mit. Auf dem Brocken ist mit orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde zu erwarten.

Lesen Sie auch: Mit Video: Hochwasser-Lage an der Helme weiter angespannt - Angst vor neuem Dauerregen

Die Nacht auf Mittwoch ist bedeckt und zeitweise regnerisch, bei bis zu zehn Grad. Im Harz hält der Regen an. Es weht ein teils stürmischer Wind und auf dem Brocken kann es einen Orkan geben.

Der Mittwoch bleibt stark bewölkt mit Regenschauern, bei bis zu zwölf, im Harz bis zu neun Grad. Im Südharz gibt es Dauerregen. Es bleibt windig bis böig. Für den Brocken sind wieder Orkanböen angekündigt.