Magdeburg - Magnus Saugstrup wird in der Handball-Bundesliga zum Serientäter. Wie schon im April gewinnt der Kreisläufer des SC Magdeburg den Titel als „Spieler des Monats Mai“. Mit 41,5 Prozent der Stimmen gewann der Däne vor seinem Landsmann Mathias Gidsel. Der überragende Spieler der Füchse kam auf 37,2 Prozent der Stimmen. Rang drei mit 7,5 Prozent ging überraschend an Elias Newel aus Göppingen.

Saugstrup hatte mit seiner Klasse in der Abwehr und im Angriff erneut großen Anteil an der grün-roten Siegesserie. Alle sechs Bundesligaspiele konnten die Magdeburger gewinnen, so dass es jetzt zwischen dem SCM und den Füchsen am letzten Spieltag auch zum Fernduell um die Meisterschaft kommt.

Defensiv hatte Saugstrup fünf Steals und sechs Blocks auf seinem Zettel. Und am gegnerischen Kreis erzielte er 26 Toren. Gegen Hamburg konnte er sogar erneut den HPI 100 knacken. Über den gesamten Monat Mai hinweg verzeichnete Saugstrup einen durchschnittlichen HPI von 89. Geschont wurde er im Mai nur beim Spiel des SCM in Potsdam.

Den Titel als „Spieler des Monats“ teilen sich seit Saisonbeginn übrigens nur vier Spieler. Justus Fischer (Hannover) setzte sich September, Oktober und November durch. Dann wurde Marko Grgic (Eisenach) im Dezember und Februar geehrt. Gefolgt von Miro Schluroff (Gummersbach) und zuletzt Saugstrup.