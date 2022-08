DWD warnt für Teile Sachsen-Anhalts vor Gewitter 

Tief Jelena kündigt sich an. Das hochsommerliche Wetter verabschiedet sich nach und nach. In Sachsen-Anhalt werden Gewitter erwartet.

Offenbach/dpa/DUR - Das Wetter in Deutschland wird in der kommenden Woche deutlich wechselhafter und dürfte vor allem in der zweiten Hälfte auch Regen bringen. In der Nacht zum Montag mache sich Tief Jelena bemerkbar, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Hier warnt der DWD vor Gewittern in Sachsen-Anhalt (Stand 18 Uhr)

Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Für diese Kreise gilt die Warnung:

Harz (Tiefland)

Bördekreis

Anhalt-Bitterfeld

Landkreis Wittenberg

Wetter Sachsen-Anhalt: So sind die Aussichten

Am Sonntag ist es wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei bei maximal 34 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind.

In der Nacht zum Montag gering bewölkt, ausgangs der Nacht von Westen her aufziehende Bewölkung, niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen zurück auf bis zu 16 Grad Celsius. Dabei ist es schwachwindig.

Am Montag zunächst wolkig und niederschlagsfrei, im Tagesverlauf zunehmend stark bewölkt und ab dem Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 29 bis 32, im Harz 25 bis 29 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kaum noch Schauer und nachfolgend vermehrt Auflockerungen. Tiefstwerte zwischen 18 und 14 Grad. Mäßiger, im Harz teils stark böiger Südwestwind.