Autofahrer und Fußgänger müssen sich laut Deutschem Wetterdienst auf Schnee, Glatteis und Gewitter einstellen. Auch Sportler in Sachsen-Anhalt sind davon betroffen. Was das für Autofahrer, Wanderer und Skifahrer bedeutet.

Magdeburg. - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich am Montag auf Schnee, Glätte und Wintergewitter einstellen. Am Morgen sind gebietsweise Regen und Schneeschauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte.

Die Temperaturen liegen tagsüber bei ein bis vier Grad, im Harz bei minus drei bis null Grad. Auf dem Brocken werden zudem schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern erwartet.

Deutscher Wetterdienst warnt: Gefahr von Schneeverwehungen und Glatteis

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Montag zudem ganztägig vor Schneeverwehungen im Kreis Harz - Bergland (Oberharz). In weiten Teilen kann es glatt werden, sodass Straßen und Schienenwege stellenweise unpassierbar sein können.

Wenn möglich, sollen Fahrten mit dem Auto vermieden werden. Der Deutsche Wetterdienst rät, nur mit geeigneter Winterausrüstung im Straßenverkehr zu fahren.

Wetterprognose: Minus acht Grad und 20 Zentimeter Schnee im Harz

In der Nacht zu Dienstag fallen die Temperaturen auf minus vier bis minus ein Grad, im Harz bis minus acht Grad. Dabei sind bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, Glätte und kurze Wintergewitter nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag schneit es im Tiefland gelegentlich. Die Temperaturen steigen auf null bis zwei Grad. Im Harz bleibt es stürmisch und frostig bei minus vier bis null Grad.

Die Nacht zu Mittwoch bleibt niederschlagsfrei mit Tiefstwerten von minus sechs bis minus drei Grad, im Harz bis minus acht Grad. Auch am Mittwoch bleibt es zunächst trocken.

Nachmittags ziehen Wolken auf und es kommt zu Schneefällen. Tagsüber liegen die Temperaturen bei maximal ein bis drei Grad, im Harz bei minus vier bis ein Grad.

Wintersport im Harz: Das Wetter für Schierke, Brocken und Wurmberg

Der Harz ist ein beliebtes Ziel für Ausflüge und Wintersportler. Für den Montag vermeldet die Tourist-Information Schierke minus drei Grad und 16 Zentimeter Schneehöhe für den Ort Schierke. Auf dem Brocken ist es minus fünf Grad kalt und es liegen 21 Zentimeter Schnee, auf dem Wurmberg herrschen minus vier Grad und es liegen 25 Zentimeter Schnee.

Alle drei Rodelhänge in Schierke, also der kleine Rodelhang an der Tourist-Information, der Rodelhang an der Parkhaus-Plaza sowie die Großmutterrodelbahn sind befahrbar.

Von Winterwanderungen wird abgeraten, da weite Teile in Höhenlagen vereist sind. Zudem sind die Schierker Feuerstein Arena und das Loipenhaus geschlossen.

Die Loipen in Schierke, die als Strecke für den Skilanglauf dienen, sind nicht gespurt. Dies gilt auch für die Anschlussloipen im Westharz.

Öffnungszeiten der Ski-Lifte im Harz in Braunlage, am Torfhaus und am St. Andreasberg

In Braunlage sind folgende Ski-Lifte geschlossen (Stand Montag): Die Wurmbergseilbahn, der Hexenexpress, die Nordhanglifte I und II, der Skilift am Hasselkopf, der Lift im Ort sowie der Rodellift Rathauswiese. Auf der Skiwiese und Rodelbahn Rathauswiese ist das Rodeln nicht möglich.

Geöffnet haben in Braunlage hingegen die Ski-Lifte Hexentrittlift sowie der Kinder- und Rodellift.

Ausblick: Stürmische Böen auf dem Brocken - Besseres Wetter am Wochenende

Auch im weiteren Verlauf der Woche wird für den Harz viel Schnee erwartet. Auf dem Brocken wehen weiterhin stürmische Böen. Für die nächsten Tage bis zum Freitag werden Temperaturen von bis zu minus sechs Grad vorhergesagt

Erst am Wochenende verkünden Prognosen steigende Temperaturen am Tag und keinen weiteren Regen- beziehungsweise Schneefall mehr.