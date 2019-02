Sonnenbaden im Februar. Foto: Raphael Knipping/dpa

Hohe Temperaturen und Sonne satt: Nirgendwo in Deutschland schien die Sonne im Januar so oft und lange wie in Sachsen-Anhalt.

Frankfurt/Magdeburg (dpa) l Sachsen-Anhalt hat in diesem Winter zu den sonnenreichen Regionen gehört. Von Dezember bis Februar schien hier die Sonne mehr als 200 Stunden, wie der Deutsche Wetterdienst DWD am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das langjährige Mittel liegt bei 145 Sonnenstunden. Mit 225 Stunden war das Saarland in diesem Winter das sonnenscheinreichste Bundesland. An zweiter Stelle lag Baden-Württemberg mit 220 Stunden. Bei Temperaturen von durchschnittlich 3,6 Grad Celsius blieb es im Flachland zumeist bei nasskaltem Wetter ohne Schnee. Ganz anders im Harz. Eine dicke Schneedecke zog Skifahrer und Rodler an. Die großen Schneemengen und Verwehungen sorgten bei der Brockenbahn für Probleme. Zweimal fuhr sie sich fest. Trotz Schneemassen in den Gebirgen gehörte dieser Winter in Deutschland laut DWD mit einer Durchschnittstemperatur von 2,8 Grad zu den wärmsten seit Beginn regelmäßiger Messungen im Jahr 1881.

Schlagwörter zum Thema: Sachsen-Anhalt | Wetter | Winter |