Das sommerliche Wetter in Sachsen-Anhalt wird ab Mittwoch getrübt. Laut des Deutschen Wetterdienstes drohen schwere Unwetter.

Schwere Gewitter am Mittwoch erwartet: Hagel, Sturm und Starkregen im Land

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt drohen ab Mittwoch schwere Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Mittwoch drohen in Sachsen-Anhalt schwere Gewitter. Der 10. Juli fängt laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst stark bewölkt an, ehe sich ab den frühen Morgenstunden zunehmende Schauer und Gewitter abzeichnen.

Schwere Gewitter und Unwetter ab Mittwoch in Sachsen-Anhalt

Örtlich drohen dann laut den Wetterexperten kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Die Höchstwerte liegen dennoch bei bis zu 30 Grad. Abseits der Gewitter wehe schwacher Süd- und am Abend Westwind. In der Nacht zum Donnerstag bleibe es wolkig, mit der Gefahr von Schauern und teils kräftigen Gewittern.

In der Nacht zum Donnerstag solle sich dann das Wetter wieder beruhigen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 17 bis 14 Grad.