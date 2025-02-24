Der Winter zeigt sich in Sachsen-Anhalt von seiner ungemütlichen Seite. Neben Frost und Glätte bringt die letzte Dezemberwoche vor allem im Harz stürmische Böen. Autofahrer und Fußgänger sollten besonders vorsichtig sein.

Schnee, Frost und Glätte vor Silvester – Warnungen vor Sturmböen auf dem Brocken

Zum Jahresende gibt es in Sachsen-Anhalt frostiges Winterwetter und glatte Straßen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird auch in der letzten Dezemberwoche frostig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt eisige Nächte und Sturmböen auf dem Brocken voraus. Zeitweise kann es auch schneien.

Am Montag, dem 29. Dezember, startet der Tag bewölkt. Bis zum Mittag ist vor allem im Süden mit Glatteis zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf maximal fünf Grad. Auf dem Brocken herrscht Sturm.

In der Nacht zu Dienstag, dem 30. Dezember, bleibt der Himmel bedeckt. Gebietsweise kann es laut dem DWD regnen und leicht schneien. Es ist mit glatten Straßen zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus vier Grad.

Glatte Straßen und Sturmböen auf dem Brocken

Am Dienstag, dem 30. Dezember, ist es heiter und meist niederschlagsfrei. Auf den Straßen kann es glatt werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und drei Grad. Weiterhin bleibt es stürmisch auf dem Brocken.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 31. Dezember, ist mit Schnee oder Schneeregen zu rechnen. Die Temperaturen gehen zurück auf bis zu minus drei Grad.

Schnee und Regen in der Silvesternacht in Sachsen-Anhalt erwartet

Am Mittwoch, dem 31. Dezember, gibt es zeitweise Schneeregen oder Schneeschauer. Bis zum Mittag wird es auch im Tiefland glatt, im Harz den ganzen Tag. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und vier Grad. Auf dem Brocken wehen schwere Sturmböen.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 1. Januar, kann es zeitweise regnen oder schneien. Die Temperaturen fallen auf minus zwei Grad.

Neues Jahr startet regnerisch und verschneit

Am Donnerstag, dem 1. Januar, fällt zeitweise Regen oder Schneeregen. Im Harz kann es laut dem DWD auch schneien. Die Temperaturen erreichen höchsten vier Grad. Weiterhin herrschen stürmische bis orkanartige Böen auf dem Brocken.

In der Nacht zu Freitag, dem 2. Januar, regnet oder schneit es weiterhin. Gebietsweise wird es glatt. Die Temperaturen erreichen maximal ein Grad.