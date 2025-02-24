Zum Wochenstart bestimmt ein mildes Hochdruckgebiet das Wetter-Geschehen in Sachsen-Anhalt: Während tagsüber häufig die Sonne scheint und die Temperaturen bis zu 11 Grad erreichen, ist in den Nachtstunden mit Frost und örtlicher Glätte zu rechnen.

Milde Temperaturen, Frost in der Nacht und Sturm auf dem Brocken

Sachsen-Anhalt startet frostig, aber mild in die Woche ab dem 15. Dezember.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Für Meteorologen hat der Winter bereits begonnen. In Sachsen-Anhalt zeigt er sich bisher von seiner eher milden Seite.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelangt unter Hochdruckeinfluss auch in der Woche ab dem 15. Dezember weiterhin milde Luft ins Land.

Sonniger Start in die neue Woche

Am Montag, dem 15. Dezember, ist örtlich mit leichtem Frost zu rechnen. Vor allem im Südharz gibt es zunächst noch dichtere Wolken, die sich laut den Experten im Tagesverlauf aber meist auflösen.

In den übrigen Landesteilen ist es von Tagesbeginn an wolkenlos mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad. Der Wind weht schwach, im Süden teils mäßig aus Süd. Auf dem Brocken rechnen die Meteorologen mit Sturmböen.

In der Nacht zum Dienstag, dem 16. Dezember, bleibt es meist gering bewölkt oder klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus einem und 2 Grad, im Harz zwischen einem und 4 Grad. Vereinzelt kann sich Reifglätte bilden. Der Südwind bleibt schwach, auf dem Brocken treten zunächst noch stürmische Böen aus Südwest auf, die im Verlauf der Nacht aber nachlassen.

Frostige Nacht zum Mittwoch

Am Dienstag, dem 16. Dezember, ziehen größtenteils nur dünne Schleierwolken durch, häufig scheint die Sonne. Es bleibt trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 6 und 11 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost.

In der Nacht zum Mittwoch, dem 17. Dezember, ist es wechselnd bis gering bewölkt und niederschlagsfrei. Es wird frostig bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und 0 Grad, der Wind bleibt schwach.

Wolken zur Wochenmitte

Am Mittwoch, dem 17. Dezember, zeigt sich der Himmel zunächst oft heiter, begleitet von hohen Wolkenfeldern. Im Tagesverlauf rechnet der DWD noch mit mehr Wolken. Es bleibt laut den Experten aber trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 9 Grad, im Harz 2 bis 5 Grad. Der Südwestwind weht schwach.

In der Nacht zum Donnerstag, dem 18. Dezember, ist es wolkig bis stark bewölkt, meist ohne Niederschlag. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und einem Grad bei schwachem Wind.

Sturm auf dem Brocken am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 18. Dezember, ziehen Wolken auf, es gibt tagsüber aber auch immer wieder heitere Zeiten. Mit Niederschlägen rechnen die Experten nicht. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 11 Grad. Der Südwind weht schwach bis mäßig, auf dem Brocken ist erneut mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zum Freitag, dem 19. Dezember, bleibt es gering bewölkt bis wolkig und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 3 Grad. Der Südwind frischt mäßig auf, im Harz sind Windböen möglich, auf dem Brocken erneut Sturm.