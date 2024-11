Magdeburg/Halle (Saale). - Der Winter hat sich in Sachsen-Anhalt eingefunden. Der Brocken ist bereits von Schnee bedeckt.

Am Wochenende wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) jedoch wieder wärmer. Allerdings drohen weiterhin Orkanböen.

Auch interessant: Wintereinbruch schon im November - Gefahr vor Schneechaos und Eisregen

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schnee, Frost, Eis und Orkanböen angekündigt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntagvormittag vor starkem, böigem Wind in Sachsen-Anhalt. Die Warmfront eines Orkantiefs über Irland zieht ostwärts und bringt sehr milde Luft in die Region.

Im Harzvorland werden Windböen bis 60 km/h (Bft 7) erwartet, am Nordrand des Harzes stellenweise Sturmböen bis 70 km/h (Bft 8). Auf dem Brocken können Orkanböen bis 120 km/h (Bft 12) aus südlichen Richtungen auftreten. In der Nacht zum Montag lässt der Wind in tieferen Lagen etwas nach, in den Mittelgebirgen bleibt er jedoch weiterhin stark. Bis zum Montagmorgen besteht demnach die Gefahr unter anderem umstürzender Bäume.

Lesen Sie auch: Orkan rund um den Brocken: Was Wanderer und Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen jetzt beachten sollten

Der Deutsche Wetterdienst hat außerdem für den Kreis Börde eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben, die bis Sonntag, 24. November 2024, 15:00 Uhr gültig ist. Es werden Windgeschwindigkeiten der Stufe 2 von 4 erwartet. Dabei besteht die Gefahr herabstürzender Äste sowie umherfliegender Gegenstände. Die Bevölkerung wird gebeten, vorsichtig zu sein und unnötige Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

Lesen Sie auch: Orkan rund um den Brocken: Was Wanderer und Fahrgäste der Harzer Schmalspurbahnen jetzt beachten sollten

In der Nacht zu Montag bleibt es laut den Wetterexperten niederschlagsfrei. Am Montag selbst zieht es sich über Sachsen-Anhalt wieder zu. Zum Abend hin droht von Westen einziehender Regen. Die Höchsttemperaturen liegen allerdings bei bis zu 16 Grad. Auf dem Brocken drohen Orkanböen. In der Nacht zu Dienstag wird Regen bei Temperaturen zwischen zehn und fünf Grad erwartet.