Der Wetterumschwung in Sachsen-Anhalt hält an. Laut DWD gibt es Anfang März Sonne, frühlingshafte Temperaturen und überwiegend klaren Himmel.

Frühlingshaftes Wetter mit viel Sonne hält in Sachsen-Anhalt an

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Milde Temperaturen machen es sich in Sachsen-Anhalt gemütlich.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt taut auf! Wetterumschwung am Wochenende: Winter-Comeback möglich?

Zwischen einem Hochdruckgebiet über Osteuropa und einem Tief über dem Nordatlantik kommt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) frühlingshaftes Wetter zu uns.

Dienstag wird sonnig bei fast sommerlichen Temperaturen

Am Dienstag, dem 3. März, zeigt sich die Sonne von ihrer schönen Seite. Nur vereinzelt gibt es Schleierwolken. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge zwischen 15 und 17 Grad Celsius.

Lesen Sie auch: Frühling klopft an – wie Gartenfans jetzt Pflanzen schützen

In der Nacht zu Mittwoch, dem 4. März, bleibt es überwiegend klar. Erst im Verlauf der Nacht zieht dichtere Bewölkung auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und +3 Grad Celsius.

Wetter in Sachsen-Anhalt auch zur Wochenmitte sonnig und niederschlagsfrei

Nachdem sich der Nebel am Mittwoch, dem 4. März, verzogen hat, bleibt es meist heiter und niederschlagsfrei. Bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad bleibt es auch in der Wochenmitte frühlingshaft.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 5. März, kann sich gebietsweise Nebel und Hochnebel bilden. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 2 Grad – im Harzvorland bei bis zu -4 Grad.

Lesen Sie auch: Frühling kommt – aber auch die Heuschnupfen-Zeit

Bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad bleibt es laut DWD auch am Donnerstag, dem 5. März, überwiegend sonnig.

In der Nacht zu Freitag, dem 6. März, können die Temperaturen auf bis zu -1 Grad absinken. Es kann zur Bildung von Nebel und Hochnebel kommen.

Lesen Sie auch: Vollmond am 3. März: Lenzmond bringt Frühlingsgefühle nach Sachsen-Anhalt

Wetter in Sachsen-Anhalt: Es bleibt sonnig und warm zum Wochenende

Nachdem sich der Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, zeigt sich der Freitag, der 6. März, von seiner sonnigen Seite. Bei Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad bleibt es trocken.

In der Nacht zum Samstag, dem 7. März, ist es zunächst gering bewölkt. Mit Regen wird laut DWD nicht gerechnet. Die Temperaturen sinken auf 0 bis 5 Grad ab.