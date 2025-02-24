Mild, ruhig und sonnig: Sachsen-Anhalt erlebt in den kommenden Tagen goldenes Herbstwetter. Nur auf dem Brocken wird es zeitweise stürmisch – sonst bleibt es trocken und ungewöhnlich warm für Anfang November.

Goldener Herbst zeigt sich trotz Sturmböen auf dem Brocken

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Zwischen einem Hoch über dem Alpenraum und tiefem Luftdruck über dem nördlichen Ostatlantik strömt derzeit mit südwestlicher Strömung feuchte, aber warme Meeresluft nach Deutschland. Von den Fronten des Tiefdruckkomplexes bleibt Sachsen-Anhalt allerdings verschont – das Wetter bleibt also weitgehend ruhig.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

Wetter in Sachsen-Anhalt: Ruhiger Dienstag mit milden Temperaturen

Am Dienstag, dem 4. November, steht ein sehr milder Novembertag bevor. Neben Sonne und lockeren Wolken bleibt es landesweit trocken. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad, im Harz auf 8 bis 13 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest, nur auf dem Brocken kann es am Vormittag noch windig werden – dort werden stürmische Böen um 70 km/h (Windstärke 8) erwartet.

Lesen Sie auch: Niederschlagsradar Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Mittwoch, dem 5. November, kühlt es bei klarem bis leicht bewölktem Himmel auf 7 bis 3 Grad ab, im Burgenland ist örtlich leichter Frost in Bodennähe möglich. Aus Süden wird schwacher Wind erwartet, auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.

Zur Wochenmitte: Viel Sonne und frühlingshafte Werte zur Wochenmitte

Am Mittwoch, dem 5. November, zeigt sich der goldene Herbst von seiner besten Seite: viel Sonne, trocken und nochmals wärmer. Die Höchstwerte erreichen bei schwachem Südwind 15 bis 18 Grad, im Harz zwischen 13 und 15 Grad. Im Harz frischt der Wind zeitweise böig auf, auf dem Brocken sind erneut Sturmböen möglich.

Auch interessant: Kommentar zur Zukunft des Brockengipfels – Gerade noch rechtzeitig

In der Nacht zu Donnerstag, dem 6. November, wird es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad, in Senken des Burgenlands und Mansfelder Lands bis 0 Grad. Aus Süden kommt schwacher Wind. Im Harz gibt es teils mäßigen Wind mit Sturmböen auf dem Brocken.

Trotz hoher Wolkenfelder: Gutes Wetter hält an

Am Donnerstag, dem 6. November, ziehen hohe Wolkenfelder in Sachsen-Anhalt auf. Ansonsten bleibt es aber freundlich und trocken. Mit 13 bis 16 Grad setzt sich das ungewöhnlich milde Wetter fort.

In der Nacht zu Freitag, dem 7. November, kühlt es auf 6 bis 2 Grad ab. Örtlich kann sich Nebel bilden und in Bodennähe leichter Frost auftreten.

Am Freitag, dem 7. November, bleibt es nach Nebelauflösung zunächst heiter und trocken. Erst gegen Abend ziehen von Westen her dichtere Wolkenfelder auf. Die Temperaturen erreichen 12 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Samstag, dem 8. November, erwartet uns hochnebelartige Bewölkung, sowie stellenweise Dunst und Nebel. Die Tiefstwerte sinken zwischen 7 und 4 Grad mit schwachem Wind.