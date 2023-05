Wohl bis Ende der Woche bringt Hoch „Wiola“ den Menschen in Sachsen-Anhalt weiter sonniges Wetter. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte von 21 bis 25 Grad Celsius.

„Wiola“ sorgt für trockenes Wetter: Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt steigt

Magdeburg - Wohl bis Ende der Woche bringt Hoch „Wiola“ den Menschen in Sachsen-Anhalt weiter sonniges Wetter. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte von 21 bis 25 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Leipzig mitteilte.

Der Wind wehe kaum spürbar und aus den wenigen Wolken sei erst einmal kein Regen zu erwarten, hieß es. Der DWD mahnte, die UV-Strahlung nicht zu unterschätzen und sich zu schützen, etwa mit Sonnencreme, Sonnenbrille und einer Kopfbedeckung. Wer kann, solle die Mittagssonne meiden, hieß es.

Wetter in Sachsen-Anhalt trocken und sonnig - hohe Waldbrandgefahr

Währendessen steigt in Teilen Sachsen-Anhalts die Gefahr vor Waldbränden. Laut einer aktuellen Übersicht des Landeszentrums Wald gelte beispielsweise seit Samstag im Jerichower Land und seit Sonntag im Landkreis Stendal die Gefahrenstufe vier von insgesamt fünf.

Auch im Osten des Landes, also in der Dübener Heide, im Vorfläming und im Elsterland rund um Wittenberg gelte die Stufe vier. Die geringste Warnstufe sei aktuell nur noch für die Börde südlich der Autobahn 2 ausgewiesen.

Mit den Waldbrandwarnstufen sind bestimmte Verhaltensregeln verbunden. Bei den Gefahrenstufen zwei bis fünf ist es unter anderem verboten, im Wald zu rauchen oder außerhalb der Grillplätze Feuer zu machen. Die Behörden gliedern Sachsen-Anhalt bei der Beurteilung der Waldbrandgefahr in 18 Regionen.