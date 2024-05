Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Sachsen-Anhalt vor allem wechselhaftes Wetter in der Mitte der letzten Maiwoche 2024 voraus.

Viel Regen in Sachsen-Anhalt erwartet: Am Dienstagabend wird es besonders kalt

In Sachsen-Anhalt wird das Wetter Mitte der Woche wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale) - Es wird ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Zwar gibt es bisher keine Unwetterwarnungen mehr, dennoch droht viel Regen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen und tiefe Temperaturen erwartet

Am Himmel gibt es am Dienstag laut DWD viele Wolken und es regnet vielerorts. Die Temperaturen liegen bei schwachem bis mäßigem Wind bei bis zu 21 Grad, im Harz maximal 17 Grad. In der Nacht auf Mittwoch wird es dann deutlich kälter. Dann sinken die Temperaturen auf bis zu acht Grad ab.

Auch der Mittwoch werde voraussichtlich stark bewölkt und zeitweise regnerisch, mit örtlichen Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 22 Grad, im Harz bei bis zu 17 Grad, so der DWD.