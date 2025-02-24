Der Sommer kommt wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Hitze und Temperaturen von bis zu 32 Grad werden erwartet. Hier gibt es die genauen Aussichten auf das Wetter.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt verbessert sich nach kühleren Temperaturen und Regenschauern wieder. Der Sommer kommt am Wochenende mit Temperaturen von bis zu 32 Grad zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am zweiten August-Wochenende

Am Freitag kommt der Sommer zurück nach Sachsen-Anhalt: Bei Höchstwerten von bis zu 29 Grad soll es den ganzen Tag trocken bleiben. In der überwiegend niederschlagsfreien Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen dann aber auf bis zu zehn Grad ab.

Am Samstag steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 32 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, und es bleibt weitgehend trocken. In der meist klaren Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte erneut auf bis zu zehn Grad ab.

Sonne und Wolken am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Am Sonntag erwartet der DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 27 Grad. Gute Nachrichten: Die Mitte der Woche angekündigten Schauer und Gewitter finden laut dem Deutschen Wetterdienst doch nicht über Sachsen-Anhalt statt. In der Nacht zu Montag bleibt es dann meist niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen acht und zwölf Grad.

Am Montag erwärmt es sich auf bis zu 29 Grad. Von "ungestörtem Sonnenschein" ist die Rede. In der klaren Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf bis zu neun Grad ab.