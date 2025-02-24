Das Dezemberwetter in Sachsen-Anhalt ist überwiegend grau und trüb. Viele Wolken und Nebel bestimmen den Tag und auch die Nacht. Am Wochenende wird es zudem stürmisch auf dem Brocken.

Nebel, Regen und Sturm auf dem Brocken: So turbulent wird das Wochenende

Wetter in Sachsen-Anhalt: Nebel und Regen bestimmt die Witterung am Wochenende. Die Temperaturen rutschen nur in der Nacht ins Minus.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Am 1. Dezember hat für die Meteorologen bereits der Winter begonnen. Dieser zeigt sich jedoch in Sachsen-Anhalt noch von seiner eher milden Seite.

Zwischen einem Tiefdruckkomplex über dem Nordostatlantik und einem Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über dem östlichen Europa wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wolkenreiche Luft nach Sachsen-Anhalt herangeführt. In den kommenden Nächten bedeutet das für viele Regionen Frost, Glätte und Nebel.

Nebel am Morgen und Abend läutet Wochenende in Sachsen-Anhalt ein

Am Freitag, dem 5. Dezember, ist es morgens bedeckt. Es fällt leichter Regen oder sogar Schnee. Tagsüber dominieren weiterhin dichte Wolken. Die Temperaturen erreichen maximal 4 Grad Celsius.

Die Nacht zu Samstag, dem 6. Dezember, ist teils wolkig und teils klar. Örtlich herrscht Nebel, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Sichtweiten sinken zeitweise unter 150 Meter. Die Tiefstwerte liegen zwischen –2 und 0 Grad, so der DWD.

Regen und Sturm auf dem Brocken am Wochenende

Zu der starken Bewölkung am Samstag, dem 6. Dezember, gesellen sich im Tagesverlauf von Westen durchziehende Niederschlagsgebiete. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad. Es weht ein mäßiger, im Harz leicht stürmischer Südwind.

In der Nacht zu Sonntag, dem 7. Dezember, bleibt es bei leichtem Regen überwiegend stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 2 Grad. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

Regnerisches Wetter reicht bis in die kommende Woche

Am Sonntag, 7. Dezember, wird es überwiegend stark bewölkt, örtlich mit etwas Regen. Zum Abend bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 10 Grad. Der Wind bleibt schwach aus Südwest, auf dem Brocken weiterhin stürmische Böen.

In der Nacht zu Montag, dem 8. Dezember, nimmt die Bewölkung von Westen her rasch zu. Zeitweise fällt etwas Regen. Die Temperaturen bleiben mit 7 bis 4 Grad vergleichsweise mild. Der Südwestwind weht mäßig und kann zeitweise stark bis stürmisch auffrischen – auf dem Brocken herrscht Sturm.

Frühlingshafte Temperaturen erwarten Sachsen-Anhalt am Montag

Am Montag, dem 8. Dezember, zieht vom Westen Regen über Sachsen-Anhalt. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 14 Grad. Auf dem Brocken ist weiterhin mit orkanartigen Böen zu rechnen.

In der Nacht zu Dienstag, dem 9. Dezember, bleibt es stark bewölkt. Von Nordwesten her ziehen Schauer auf. Die Temperaturen sinken auf 6 Grad ab. Sturmböen auf dem Brocken sind weiterhin möglich.