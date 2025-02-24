Milde Meeresluft sorgt derzeit in Sachsen-Anhalt für Frühlingsstimmung. Auf dem Brocken herrscht hingegen Sturm.

Trotz Sturm auf dem Brocken: Milde Temperaturen sorgen für Frühlings-Winter

Trotz gebietsweisem Regen und Wolken erwartet Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen milde Temperaturen. Im Harz wird es hingegen windig.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Für Meteorologen hat der Winter bereits begonnen. In Sachsen-Anhalt zeigt er sich bisher von seiner eher milden Seite.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelangt unter einem Tiefdruckeinfluss zunehmend milde Meeresluft ins Land. Dadurch fallen die Temperaturen meist nur nachts unter die Zehn-Grad-Grenze.

Winter in Sachsen-Anhalt: Milde Temperaturen und Sturm auf dem Brocken

Am Dienstag, dem 9. Dezember, startet der Tag wolkig und gebietsweise mit etwas Regen. Die Temperaturen steigen auf milde 13 bis 15 Grad, im Harz auf etwa 12 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken werden schwere Sturmböen erwartet.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 10. Dezember, bleibt es bewölkt, zeitweise regnet es. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 6 Grad. Weiterhin gibt es schwere Sturmböen auf dem Brocken.

Wetter am Mittwoch: Regen am Abend, stürmische Böen auf dem Brocken

Am Mittwoch, dem 10. Dezember, ist es wechselnd bis stark bewölkt, meist bleibt es niederschlagsfrei. Erst am Nachmittag und Abend kann es stellenweise regnen. Die Temperaturen erreichen 14 Grad. Zeitweise wird es auf dem Brocken stürmisch.

In der Nacht zu Donnerstag, 11. Dezember, kann es gelegentlich regnen. Die Temperaturen sinken auf bis zu 8 Grad. Auf dem Brocken ist es weiterhin stürmisch.

Sachsen-Anhalt am Donnerstag: Sonne und Wolken wechseln sich ab, Sturm im Harz

Am Donnerstag, dem 11. Dezember, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen um die 11 Grad, im Harz bei 8 Grad. Auf dem Brocken stürmt es weiterhin.

In der Nacht zu Freitag, dem 12. Dezember, ist es wolkig, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 2 Grad. Es bleibt stürmisch auf dem Brocken.

Wechselhaftes Wetter am Freitag

Am Freitag, dem 12. Dezember, zeigt sich das Wetter wolkig, teils auch heiter, es bleibt trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad. Der Wind dreht auf Süd und bleibt schwach.

In der Nacht zu Samstag, dem 13. Dezember, ist es teils klar, teils wolkig bei Tiefstwerten zwischen 0 und 3 Grad. Es bleibt schwachwindig.