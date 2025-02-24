In den kommenden Tagen wird es in Sachsen-Anhalt wieder winterlich, denn der DWD erwartet Schnee am Wochenende. Vor allem nachts sinken die Temperaturen auf frostige Werte.

Winterwetter mit Frost und Schnee in Sicht: So eisig werden die Nächte am Wochenende

Sachsen-Anhalt darf sich auf ein kaltes und bewölktes Winterwetter am Wochenende einstellen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Die Temperaturen in Sachsen-Anhalt nicht nur nachts in den Minusbereich. Mit dem Rand eines Hochs über Osteuropa gelangt trockene und kalte Luft in die Region, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch Schnee wird erwartet.

Bewölkter Tag und eisige Nacht in Sachsen-Anhalt

Am Freitag, dem 23. Januar, startet der Tag heiter bis wolkig. Es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen -4 und -1 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 24. Januar, bleibt es bewölkt und niederschlagsfrei. Bei Temperaturen zwischen -8 und -4 Grad wird es eisig.

Schnee am Wochenende in Sachsen-Anhalt sehr wahrscheinlich

Am Samstag, dem 24. Januar, lässt sich die Sonne kaum blicken. Es ist stark bewölkt, vereinzelt können laut DWD auch Schneeflocken fallen. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und 0 Grad.

Auch in der Nacht zu Sonntag, dem 25. Januar, ist örtlich leichter Schneefall oder Schneegriesel möglich. Die Straßen können dadurch glatt sein. Bei Temperaturen von -6 bis -3 Grad bleibt es frostig.

Am Sonntag, dem 25. Januar, dominiert dichte Bewölkung, meist bleibt es jedoch niederschlagsfrei. Zeitweise fällt Schnee. Die Höchsttemperaturen erreichen -2 bis +1 Grad. Der Wind weht schwach aus Ost bis Nordost.

In der Nacht zu Montag, dem 26. Januar, ist der Himmel meist bedeckt. Im Verlauf der Nacht setzt von Norden her Schneefall ein. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen -5 und -2 Grad bei schwachem Nordostwind.

Sachsen-Anhalt startet verschneit in die neue Woche

Am Montag, dem 26. Januar, startet die Woche bewölkt. Es kann zeitweise schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen -3 und +1 Grad.

In der Nacht zu Dienstag, dem 27. Januar, bleibt es bedeckt und verschneit. Die Temperaturen sinken auf bis zu -5 Grad.