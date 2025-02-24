Die Zeit von zweistelligen Minustemperaturen in Sachsen-Anhalt ist in dieser Woche vorbei. Regen und gefrorener Boden lassen die Straßen besonders in der Altmark jedoch weiterhin gefährlich glatt werden.

Im Laufe der Woche verabschieden sich in Sachsen-Anhalt die eisigen Temperaturen. In der Altmark muss weiter mit glatten Straßen gerechnet werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets gelangt derzeit überwiegend milde und feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt. Das sorgt in den kommenden Tagen für wechselhaftes Wetter mit einigen Begleiterscheinungen wie Frost und Glatteisbildung.

DWD erwartet Wolken und Nebel am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 15. Januar, ist es wechselnd bewölkt, regional auch neblig. In der Altmark muss bis zum Mittag mit glatten Straßen durch überfrierende Nässe gerechnet werden. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 10 Grad, im Harz auf etwa 4 Grad. Auf dem Brocken nehmen die stürmischen Böen aus Südwest wieder zu.

In der Nacht zu Freitag, dem 16. Januar, bleibt es wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 1 Grad. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Zweistellige Tageshöchsttemperaturen am Freitag

Am Freitag, dem 16. Januar, zeigt sich das Wetter heiter bis wolkig und trocken. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 6 bis 11 Grad, im Harz 3 bis 6 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 17. Januar, gibt es nur wenige Wolken, es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf –2 bis 1 Grad. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost.

Wolkenreiches Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet

Am Samstag, dem 17. Januar, ist es überwiegend stark bewölkt, meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 4 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

In der Nacht zu Sonntag, dem 18. Januar, bleibt es weiterhin wolkenreich und niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 2 bis minus 2 Grad zurück, der Wind weht schwach.

Am Sonntag, dem 18. Januar, lockern sich die Wolken im Tagesverlauf von Südosten her auf. Es wird niederschlagsfrei bei maximal 6 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 19. Januar, bildet sich Nebel. Die Temperaturen fallen auf –3 Grad ab.