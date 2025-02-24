Die Zeit von zweistelligen Minustemperaturen ist in dieser Woche vorbei. Stattdessen erwartet Sachsen-Anhalt ein wolkenreiches und niederschlagfreies Wochenende.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets gelangt derzeit überwiegend milde und feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Zweistellige Tageshöchsttemperaturen am Freitag

Am Freitag, dem 16. Januar, zeigt sich das Wetter heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad, im Harz um 6 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 17. Januar, ist es zunächst vielerorts nur gering bewölkt, später gebietsweise stark bewölkt oder neblig-trüb, ebenfalls trocken. Die Temperaturen sinken auf 1 bis -2 Grad. Vereinzelt kann es glatt werden.

Wolkenreiches Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet

Am Samstag, dem 17. Januar, breitet sich von Osten her Hochnebel aus. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen 1 bis 5 Grad, auf dem Brocken etwas milder um 6 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südost.

In der Nacht zu Sonntag, dem 18. Januar, bleibt es weiterhin wolkenreich und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und -3 Grad bei überwiegend schwachem Südost- bis Ostwind.

Am Sonntag, dem 18. Januar, startet bedeckt und stellenweise neblig-trüb. Im Tagesverlauf lockert es von Südosten her auf, es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind.

In der Nacht zu Montag, dem 19. Januar, ist es meist klar, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte sinken auf -3 bis -6 Grad. Der Wind bleibt schwach aus Südost.

Neue Woche startet mit Sonne

Am Montag, dem 19. Januar, zeigt sich die Sonne bei trockenem Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad, begleitet von schwachem Südostwind.

In der Nacht zum Dienstag, dem 20. Januar, bleibt es klar. Die Temperaturen gehen auf -2 bis -6 Grad zurück, es bleibt schwachwindig.