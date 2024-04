Zweieinhalb Jahre lang reiften Fässer mit Whisky und Rum im unterirdischen Harz. Am Sonnabend wird das Geschmacksgeheimnis in der Rübeländer Baumannshöhle gelüftet.

Erste Fassprobe am 14. September 2022 in der Rübeländer Baumannshöhle durch Hadrian Bromma von der Spirituosenfirma "82 Chapters to Newcastle" (r), Markus Mende (l.) und Thomas Schult (M.) von den Harzer Höhlen.

Rübeland - „Heart of Courage“ von „Two Steps from Hell“ donnert im Goethesaal der Rübeländer Baumannshöhle über den künstlich angelegten Wolfgangsee. Nach und nach werden besonders prägnante Tropfsteine angestrahlt. Wenige Minuten später ist die Führung an diesem Ort der Harzer Unterwelt beendet.

Was keiner der 30 geführten Höhlenwanderer weiß, ist, dass bis Ende Februar, nur wenige Meter weiter rechts, neben der Naturbühne, in einem abgesperrten Bereich am alten Eingang, drei von vier Fässern lagen. Auf einer kleinen Geröllfläche unter „Vorhängen“, wie bestimmte Tropfsteinformationen genannt werden. Ein viertes Fass stand im Saal „Hamburger Wappen“.

„Hier war das also?“, frage ich.

„Ja, zweieinhalb Jahre lang“, antwortet Markus Mende, der seit 2015 zur Geschäftsleitung der Harzer Höhlen gehört. Er meint damit je zwei Fässer mit Whisky aus Schottland sowie Rum aus Nicaragua, verschnitten mit Karibik-Rums, die unter den Kalkzapfen reiften.

Mende: Verrückte Idee

Der 40-Jährige erinnert sich daran, wie es zu der – im wahrsten Sinne des Wortes – Schnapsidee – gekommen ist. „Wir hatten uns schon eine Zeit lang Gedanken gemacht, was wir hier Höhlentypisches machen können. Es sollte etwas Besonderes sein. Eine Idee war, dass wir zusammen mit Bäckern der Gegend Rosinen reifen lassen, um damit später ,Höhlenstollen’ zu backen.“ Aber das sei wieder fallengelassen worden.

„Ein Gast aus Halle hat uns dann etwas über eine ,Whiskywanderung’ erzählt. Somit hatten wir schon eine gewisse Vorstellung, als Hadrian Bromma von ,82 Chapters to Newcastle’, einem unabhängigen Abfüller aus dem fränkischen Kreuzwertheim, dessen Fokus auf Whisky und Rum liegt, im Mai 2021 auf uns zukam.“

Firmengründer und Geschäftsführer Bromma: „Wir hatten zuvor schon verschiedene Projekte, um unseren Whiskys und Rums eine besondere Note zu verleihen. Wir haben zum Beispiel Fässer in Bergwerken oder auf Bergen reifen lassen.“

Hintergrund sei, dass durch das Holz „die Umgebung aufgesaugt“ werde und somit ein spezielles, unverwechselbares Aroma entstehe. „Durch einen Bekannten wurden wir auf Rübeland aufmerksam. Er hat gesagt: Wir haben dort zwei schöne Höhlen, die dafür sehr geeignete sind.“ Und die Geschäftsleitung im Harzort sei „sofort Feuer und Flamme“ gewesen.

Abstimmung über den Namen

Mende räumt ein, dass er anfangs die Sache mit den Fässern in der Baumannshöhle „ganz schön verrückt“ fand. „Aber mein zweiter Gedanke war: Warum eigentlich nicht?“

Am 12. Oktober 2021 rollten die vier Fässer an – zwei mit 120, je eins mit 60 beziehungsweise 40 Litern. Drei wurden in den Goethesaal, rund 13 Meter unter der Erde, abseits des Touristenstroms, gebracht. Ein kleines Fass in den „Hamburger Wappen“-Saal.

Zum Letzteres erzählt Bromma eine kleine Geschichte. „Über dem Fass war ein Stalaktit, von dem es auf das Fass tropfte. Üblicherweise verlieren Fässer während der Reife an Inhalt – dieses Fass jedoch nicht. Es ist also mit Spuren echten Höhlenwassers angereichert.“

Der Rohbrand aus der schottischen Region „Speyside“ (Bromma: „Den Namen der Destillerie darf ich nicht nennen, weil die Rechte beim Produzenten bleiben“) kam mit einem Alkoholgehalt von 70, der Rum von 65 Prozent ins Fass. Damit sie trinkbar sind, werden sie verdünnt, so dass der Alkoholgehalt bei etwa 50 Prozent liegen.“

Die erste Fassprobe am 14. September habe ihn begeistert, sagt Bromma: „Fantastisch!“ Und er freue sich schon auf die Meinung der 45 Verkostungsteilnehmer, die am Sonnabend in drei Gruppen unter der Erde die geistigen Getränke probieren dürfen.

„Die Eintrittskarten waren innerhalb von zwei Tagen vergriffen“, sagt „Höhlenbär“ Mende. „Wir überlegen gerade, ob wir aufgrund der großen Nachfrage noch ein zweites Tasting anbieten.“ Aber das sei noch Zukunftsmusik.

Zwei Fässer blieben in Rübeland, die anderen zwei warten in Franken darauf, abgefüllt zu werden. „Was auf dem Etikett stehen wird, ist noch ein Geheimnis. Ich weiß, dass es zwei Vorschläge gibt, aber wir wollen Sonnabend die Verkoster abstimmen lassen, welchen Namen der Whisky bekommen soll“, sagt Bromma.

Markus Mende Geschäftsleitung Rübeländer Höhlen mit einem Whisky-Glas, das eine Aussparung im Boden hat, die bei der Herstellung in der Derenburger Glasmanufaktur "Harzkristall" durch einen Stein aus der Baumannshöhle entstanden ist. Kaufholz

Mit Blick auf die Brände haben sich die Harzer Höhlen noch etwas anderes einfallen lassen. „Wir haben uns mit der Derenburger Glasmanufaktur ,Harzkristall’ zusammengetan und rund 100 spezielle Whiskygläser anfertigen lassen.“

Das Besondere ist der dicke Glasboden, in dem es eine Aussparung gibt, die durch kleine Steine aus der Baumannhöhle eingearbeitet wurden Und da dafür mehrere Steinchen benutzt wurden, gibt es auch unterschiedliche Abdrücke.

„Ende des Jahres werden wir Souvenirpakete schnüren“, sagt Mende. „Darin enthalten sein, werden auch diese exklusiven Gläser.“

Eingeleitet wird das Tasting damit, dass der Chef von „82 Chapters to Newcastle“ etwas über die Geheimnisse der Herstellung ausplaudert. „Zwischendurch geht es, aufgeteilt in Kleingruppen, auf eine spannende Entdeckungstour tief hinein in das Herz der Baumannshöhle“, kündigt Mende an. „Absolutes Highlight und krönender Abschluss ist dann eine Verkostung direkt vom Fass.“

Schauhöhlen

Die Höhle Hang Son Doong in Vietnam ist die größte Tropfsteinhöhle der Welt. Sie ist rund neun Kilometer lang, der tiefste Punkt liegt 490 Meter unter der Erde, der höchste überdachte Hohlraum erreicht eine Höhe von rund 200 Metern.

Rund 50 Schauhöhlen gibt es in Deutschland. Mehr als die Hälfte davon sind märchenhafte Tropfsteinhöhlen, die durch surreale Formationen verzaubern

Die Baumannshöhle in Rübeland ist die besteht aus mehreren miteinander verbundenen Hohlräume.

Größter Raum in der Baumannshöhle ist der Goethesaal mit einer Grundfläche von etwa 2.500 m². Dort finden auch Konzerte statt und es werden gelegentlich Theaterstücke aufgeführt.

Der höchste Punkt der Höhle, das Himmelreich, liegt bei 440 m ü. NN; der tiefste Punkt ist der 61 Meter tiefer gelegene Wassergang.