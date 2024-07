Landwirte tun sich oft schwer, Maßnahmen für Artenvielfalt zu ergreifen. Ein Modellprojekt in Sachsen-Anhalt möchte daran etwas ändern.

Wie Bauern in Sachsen-Anhalt die Natur schützen

Auch in Sachsen-Anhalt tun Landwirte etwas für den Umweltschutz.

Niederndodeleben. - Am Horizont tauchen plötzlich die beiden Türme des Magdeburger Doms auf. Auf den Hügeln unweit von Niederndodenleben (Landkreis Börde) hat man einen perfekten Blick auf die Landeshauptstadt. Das Panorama nimmt Manuel Schmolke aber gar nicht wahr. Der Landwirt verantwortet beim Großbetrieb Bördegrün den Pflanzenanbau und schaut sich die Wildkräuter an, die am Rande seines Ackers auf einem Blühstreifen wachsen. Die kräftig lila-leuchtende Kornrade fällt besonders auf.