Was bringt das Jahr 2023? Zehn Fragen an die „Harzhexe“

Was bringt das Jahr 2023? Corinna Mertsch aus Gernrode ist die "Harzhexe" und legte erneut die Karten auf den Tisch, um zehn Fragen der Volksstimme zu beantworten.

"Harzhexe" Corinna Mertsch in ihrem "Hexen-Shop" in Gernrode. Für die Volksstimme blickt sie schon einmal voraus ins Jahr 2023.

Gernrode - „Harzhexe“ Corinna Mertsch aus Gernrode ist eine gefragte Zukunftsseherin. Gerade in den vergangenen Wochen, da sich das Jahr im Endspurt befindet, wollten viele Menschen von ihr wissen, was ihnen 2023 die Stunde schlägt. Und die 56-Jährige legt die Karten und wendet zudem eine Jahrhunderte alte Mystik an, bei der einzelne Zahlen oder Zahlenkombinationen Bedeutungen zugewiesen werden.