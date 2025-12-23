Wer von Weihnachten einfach nicht genug bekommen kann, hat auch nach den Feiertagen die Möglichkeit, die festliche Stimmung zu bewahren. In diesen Städten in Sachsen-Anhalt öffnen die Wintermärkte.

Diese fünf Wintermärkte in Sachsen-Anhalt haben auch nach Weihnachten geöffnet

In einigen Städten in Sachsen-Anhalt kann auch noch nach Weihnachten der Wintermarkt besucht werden.

Magdeburg/Halle (Saale). – Viele Weihnachtsmärkte haben bereits vor Heiligabend geschlossen - doch die Zeit des Schlemmens an der frischen Luft ist damit nicht vorbei.

Denn wer zwischen den Jahren noch über einen Markt bummeln möchte, findet in Sachsen-Anhalt weiterhin geöffnete Winter- und Sondermärkte. Einige haben sogar bis Anfang Januar geöffnet.

Diese fünf Wintermärkte können auch noch nach Weihnachten besucht werden:

Weihnachtsmarkt in Magdeburg auch noch nach Weihnachten offen

In Magdeburg kann der Weihnachtsmarkt bis zum 29. Dezember besucht werden. Auch der "Winterzauber" an der Grünen Zitadelle ist für Besucher bis zum 30. Dezember offen.

Wer auch im neuen Jahr noch ein wenig Weihnachtsfeeling sucht, der ist in der "Schweizer Milchkulturanstalt" gut aufgehoben. Bis zum 18. Januar 2026 ist der Wintergarten am Schleinufer geöffnet.

Wintermarkt in Halle im Januar offen

Nachdem der Weihnachtsmarkt am 23. Dezember zum letzten Mal geöffnet war, kann der Wintermarkt seit dem 26. Dezember auf dem halleschen Marktplatz besucht werden. Er hat bis zum 6. Januar 2026 geöffnet. Lediglich am 1. Januar 2026 bleibt er geschlossen.

Lesen Sie auch: Schrottwichteln und Schneemann Willi – Nach dem Weihnachtsmarkt kommt der Winterspaß

Weihnachtsmarkt in Wittenberg weiterhin offen

Bis zum 29. Dezember kann auf dem Weihnachtsmarkt in Wittenberg noch ordentlich geschlemmt werden. Dann macht auch er zu.

Wintermarkt in Wernigerode öffnet nach dem Weihnachtsmarkt

Ab dem 25. Dezember kann in Wernigerode der Wintermarkt besucht werden. Bis zum 6. Januar können in der Altstadt Glühwein getrunken und weihnachtliche Köstlichkeiten verspeist werden.

"Heele Christ Markt" in Bernburg bis Januar 2026 geöffnet

Bis zum 3. Januar 2026 kann der "Heele Christ Markt" in Bernburg besucht werden. Der Weihnachtsmarkt auf dem Karlsplatz hat von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr und von Freitag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch: Spektakuläre Show in der Adventszeit in Bernburg: Plätzchenbacken über Kopf

Geparkt werden kann in der Tiefgarage am Karlsplatz oder auf dem Rheineplatz. Hier ist das Parken ab 18 Uhr sogar kostenlos.