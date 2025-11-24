Advent im Harz Preis-Check auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt – so viel kostet der Glühwein in der Saison 2025

Ein Glühwein hier, eine Karussellfahrt dort und Schmalzgebäck darf auch nicht fehlen: Der Weihnachtsmarkt-Besuch kann schnell ins Geld gehen. Wie sich die Preise für den Budenzauber in Wernigerode entwickelt haben und wo noch echte Schnäppchen zu finden sind.