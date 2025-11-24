weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsmarkt Wernigerode 2025: Preise für Glühwein, Bratwurst, Snacks

Ein Glühwein hier, eine Karussellfahrt dort und Schmalzgebäck darf auch nicht fehlen: Der Weihnachtsmarkt-Besuch kann schnell ins Geld gehen. Wie sich die Preise für den Budenzauber in Wernigerode entwickelt haben und wo noch echte Schnäppchen zu finden sind.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 24.11.2025, 12:36
Für die 21-jährige Lea Böthel ist es schon die zweite Saison, in der die Studentin aus Abbenrode Glühwein auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt ausschenkt. An manchen Ständen auf dem Weihnachtsmarkt kostet der Becher inzwischen 6 Euro plus Pfand. 
Für die 21-jährige Lea Böthel ist es schon die zweite Saison, in der die Studentin aus Abbenrode Glühwein auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt ausschenkt. An manchen Ständen auf dem Weihnachtsmarkt kostet der Becher inzwischen 6 Euro plus Pfand.  Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Ein Bummel über den Wernigeröder Weihnachtsmarkt gehört für viele Einwohner und Besucher der Harz-Stadt in der Adventszeit einfach dazu. Aber wie tief müssen sie dafür in die Tasche greifen? Sind die Preise für Glühwein und Co. gestiegen?