Wo es in Sachsen-Anhalt am häufigsten kracht

Der vielbefahrene Hasselbachplatz in Magdeburg gehörte in den vergangenen drei Jahren innerorts zu den Ufallschwerpunkten mit den meisten Verletzten in Sachsen-Anhalt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am 20. Mai 2021 wurde der Fahrer eines E-Bikes bei einem Verkehrsunfall in der Schönebecker Friedrichstraße schwer verletzt. Der 48-Jährige war auf dem Radweg in Richtung Ruth-Lübschütz-Platz unterwegs. Ein Lkw befand sich ebenfalls auf der Friedrichstraße in gleicher Fahrtrichtung. Er kam aus Richtung Bahnbrückental.