Das Reisen wird in diesem Jahr erneut teurer und Veranstalter befürchten auf Dauer einen Einbruch der Buchungen. Aber ist das wirklich so?

Nach wie vor steht Kroatien bei den Sachsen-Anhaltern als Urlaubsland hoch im Kurs. Doch gerade in dem Adrialand - wie hier in Split - haben die Preise gewaltig angezogen.

Magdeburg - Für dieses Jahr erwartet der Deutsche Reiseverband (DRV), dass Touristen mehr in ihre Urlaubsreisen investieren. Waren es 2025 rund 85 Milliarden Euro, werden es 2026 voraussichtlich 86 Milliarden Euro sein. Urlauber müssten erneut tiefer in die Taschen greifen. Die Kostensprünge seien allerdings nicht so groß wie in den Vorjahren, sagt Kerstin Heinen, Sprecherin des DRV. Kunden und gerade Familien schauten aber mehr auf den Geldbeutel.