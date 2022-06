Wohnmobil-Trend in Sachsen-Anhalt: Wo die Fahrzeuge am beliebtesten sind

Seit der Corona-Pandemie schießen die Verkaufszahlen von Wohnmobilen auch in Sachsen-Anhalt nach oben. Ein Ende des Booms ist erstmal nicht in Sicht. Für einen kurzfristigen Sommerurlaub im Wohnmobil gibt es aber kaum noch Chancen.

Zu den beliebtesten Wohnmobil-Stellplätzen in Sachsen-Anhalt gehört der Petriförder direkt an der Elbe im Stadtzentrum von Magdeburg.

Magdeburg - Es ist der letzte Halt für Wilfred und Marion Millnikel. Das Ehepaar zieht es nach ein paar Wochen Urlaub im gemeinsamen Wohnmobil wieder zurück in die Heimat in die Nähe von Uelzen in Niedersachsen. Doch bevor es soweit ist, verbringen sie noch zwei Nächte auf dem Wohnmobil-Stellplatz Petriförder in Magdeburg. „Wir wollten aus Altersgründen ganz aufhören mit dem Wohnmobil-Urlaub, aber so ganz ohne ging es dann doch nicht“, sagt Wilfred Millnikel und lacht. Dafür gibt es einige Gründe.