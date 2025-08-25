weather wolkig
  3. Seit 1994 im Parlament: Prominenter Linke-Politiker Wulf Gallert aus Sachsen-Anhalt kehrt Landespolitik 2026 den Rücken

Warum der Linke-Politiker aus Sachsen-Anhalt nicht mehr zur nächsten Landtagswahl antritt.

Von Michael Bock Aktualisiert: 25.08.2025, 20:34
Der prominente Linken-Politiker Wulf Gallert.
Magdeburg - Wulf Gallert ist ein Urgestein in der Landespolitik. Er gehört dem Parlament in Magdeburg seit 1994 an und ist damit einer der dienstältesten Abgeordneten. Im September nächsten Jahres ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Der gebürtige Havelberger kandidiert nicht mehr für das neue Parlament. Warum ist das so?