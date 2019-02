Halle (dpa/sa) - Ausgerechnet im Gespräch mit zwei Polizisten hat ein 22-jähriger Mann in der Nacht zu Dienstag ein Tütchen Drogen verloren. Der Mann wollte den Beamten am Hauptbahnhof Halle eine Frage stellen und zog eine Hand aus seiner Jackentasche. Dabei fiel das Tütchen zu Boden, berichtete die Polizei am Dienstag. Statt des Mannes stellten nun die Polizisten die Fragen. Die Polizisten beschlagnahmten das Rauschgift. Der junge Mann kassierte eine Anzeige und durfte seinen Weg nach einer Befragung fortsetzen.