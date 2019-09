Halle (dpa/sa) - In Halle werden die besten Schäferhunde aus ganz Deutschland gesucht. Rund 225 Vierbeiner und ihre Besitzer würden bis Sonntag in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, sagte die Sprecherin des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Roswitha Dannenberg, am Samstag. Unter anderem müssten die Tiere eine Fährte mit ihrer Nase erschnüffeln, auf Kommandos wie Sitz und Platz hören sowie einen "Täter" suchen und an der fingierten Flucht hindern. Außerdem würden einige Vierbeiner einen Hindernisparkour aus Mauern und Reifen bewältigen.

Die ersten Hunde konnten bereits am Freitag ihr Können beweisen. Unter den Zuschauern war auch Boxsportlegende Henry Maske, wie Dannenberg sagte. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hat sich für Samstagnachmittag angekündigt. Das Treffen dauert bis Sonntag.