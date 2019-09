Halberstadt (dpa/sa) - Ein 32-Jähriger hat laut Polizei in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt mehrere Mitbewohner mit Messern bedroht. Der Mann habe am Dienstag die beiden Messer auch in Richtung von Polizisten geworfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der zuständige Richter am Amtsgericht Halberstadt erließ laut Polizei einen Haftbefehl bis zur Hauptverhandlung. Der 32-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ihm wird vorgeworfen, am Dienstag seine Mitbewohner bedroht zu haben. Die Beamten hätten ihn erfolglos aufgefordert, die Waffen fallen zu lassen. Stattdessen sei er mit den Messern in den Händen auf die Polizisten zugegangen, die Pfefferspray einsetzten. Daraufhin habe der 32-Jährige die Messer geworfen. Nachdem die Polizisten den Mann überwältigt hatten, war er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gewahrsam genommen worden.