Bernburg (dpa/sa) - Ein 36-Jähriger ist nach einem genehmigten Ausgang nicht in den Maßregelvollzug nach Bernburg zurückgekehrt. Der Mann sei vor einem Monat nicht wie vereinbart in das Landeskrankenhaus für Forensische Psychiatrie nach Bernburg zurückgekommen, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte. Die Behörde hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort des Mannes. Er habe seit März 2018 im Maßregelvollzug wegen verschiedener Körperverletzungen und einer versuchten räuberischen Erpressung eine Freiheitsstrafe verbüßt. Es sei möglich, dass sich der Gesuchte im Bereich des Saalekreises aufhalte.