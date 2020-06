Salzwedel (dpa/sa) - Ein 37 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 248 im Altmarkkreis Salzwedel im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei bereits am Montag seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er hatte sich in der Nacht zum Montag einer Kontrolle durch die Polizei entzogen und war mit hoher Geschwindigkeit davongerast. In einer Kurve auf der B248 zwischen Kuhfelde und Salzwedel verlor er den Angaben der Polizei zufolge die Beherrschung über seinen Wagen und krachte in zwei Bäume. Dabei wurde er aus seinem Auto geschleudert und schwer verletzt.

Der Mann wurde zunächst ins Krankenhaus nach Salzwedel gebracht und später mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Magdeburg verlegt. Dort starb er. Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass er bei dem Unfall nicht angeschnallt war und unter starkem Alkoholeinfluss stand. Zudem sei er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen.