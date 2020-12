Haldensleben (dap/sa) - In Haldensleben in der Börde sind mehr als 50 Weihnachtsbäume von einem extra eingerichteten Verkaufsgelände gestohlen worden. Der oder die Täter hätten einen Zaun aufgeschnitten, um auf das Gelände zu gelangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie entwendeten mindestens 50 Nordmanntannen. Der Tatzeitraum liegt den Erkenntnissen nach zwischen Samstag und Montag. Eine Schadenshöhe wurde nicht genannt.