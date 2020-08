Halle/Mansfeld (dpa/sa) - Ein 66-Jähriger ist auf der Bundesstraße B242 zwischen Popperode und Braunschwende im Landkreis Mansfeld-Südharz in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb bei dem Unfall am Donnerstagmorgen noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher in Halle mitteilte. Die Straße wurde voll gesperrt. Über die genaue Unfallursache ist noch nichts bekannt.