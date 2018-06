Holzhausen (dpa/sa) - Ein 80 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall in der Altmark an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei in Stendal am Donnerstag mit. Der Mann hatte den Angaben zufolge am Samstag auf einer Landstraße bei Holzhausen in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er stürzte in einen Straßengraben.