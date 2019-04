Berlin (dpa) - Neben Abrüstung soll bei einigen Ostermärschen auch für besseren Umweltschutz demonstriert werden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch Jugendliche der "Fridays for Future"-Bewegung wollen sich an den Protesten beteiligen. Die Veranstalter der Ostermärsche erhoffen sich davon mehr junge Teilnehmer als in den vergangenen Jahren. An den Feiertagen sollen in Ostdeutschland rund 20 Friedensdemonstrationen stattfinden.

Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative rechnet generell mit mehr Teilnehmern bei den Ostermärschen als in den vergangenen Jahren. Gerade das bevorstehende Aus des INF-Vertrages werde viele Menschen ermutigen zu demonstrieren, vermutet er. Auch die guten Wetteraussichten mobilisierten Demonstranten. Ein Großteil der Veranstaltungen findet am Samstag statt.

